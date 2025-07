Trump poderia ser preso se invasão ao Capitólio fosse no Brasil, diz Lula

Lula comentou que Trump poderia ser preso caso a invasão do Capitólio, centro do poder Legislativo nos EUA, tivesse ocorrido no Brasil

Presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva elevam o tom em nova crise diplomática (Colagem/Evaristo Sa e Andrew Caballero-Reynolds/AFP )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia ser processado e preso caso a invasão do Capitólio, centro do poder Legislativo nos EUA atacado em 2021, tivesse ocorrido no Brasil. O petista fez uma relação entre os atos ocorridos em Washigton com as ações de Jair Bolsonaro (PL) durante 8 de janeiro de 2023, quando prédios do governo foram invadidos por bolsonaristas em Brasília.

“Eles têm que respeitar a Justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio, tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e estaria arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. Eu não me meto no poder Judiciário, porque aqui o poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte“, disse Lula em entrevista à Rede Record nesta quinta-feira (10/7).

Além disso, Lula contou que busca inicialmente negociar com sobre a imposição de taxas de 50% nas exportações de produtos do Brasil para os EUA. Se as ações não tiverem êxito, o petista diz que fará valer a Lei da Reciprocidade: “Primeiro, nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50% de nós, nós vamos cobrar 50% dele”.



