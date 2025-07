BLOG DANTAS BARRETO

Partido dos Trabalhadores x Partido dos Trabalhadores

A eleição no PT encerrou domingo com as vitórias expressivas do deputado Carlos Veras para presidente do diretório de Pernambuco, e do vereador Osmar Ricardo, no Recife. No entanto, uma nota divulgada pelo deputado João Paulo e pelos candidatos derrotados Fernando Ferro e Pedro Alcântara mostra que nem tudo está em paz.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 10/07/2025 às 12:28