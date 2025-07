Frente Parlamentar da Agropecuária se preocupa com taxação de 50% de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, durante visita de membros do clube de futebol italiano Juventus a Washington, D.C., em 18 de junho de 2025. A Juventus enfrentará o Al-Ain, dos Emirados, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, no Audi Field, em Washington, mais tarde. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)

Após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da decisão de impor a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, na quarta (9), a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), expôs sua preocupação à medida.

Em nota divulgada, os representantes alertam à respeito do equilíbrio das relações comerciais e políticas entre Brasil e EUA, além de ‘produzir reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional’.

O cientista político e internacionalista Thales Castro, ressalta que a decisão deve atingir brutalmente os setores que são estratégicos para o Brasil, como o agronegócio, a cadeia do aço, como a cadeia da proteína animal.

“A Confederação Nacional das Indústrias, todo o sistema financeiro, a chamada Faria Lima, em São Paulo, também devem estar extremamente preocupados com essas reações”, destacou o internacionalista.

Confira a nota na íntegra da FPA na íntegra:

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) manifesta preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

A medida, comunicada por meio de carta oficial enviada ao governo brasileiro, representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os dois países.

A nova alíquota produz reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional, com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras.

Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica: é momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações.

A FPA reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais, sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas.