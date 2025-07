'Ai, esses vira-latas', diz Janja após jornalista questionar Lula sobre tarifas de Trump

Primeira-dama Janja Lula da Silva (Claudio Kbene/PR)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reagiu batendo palmas e dizendo "Ai, esses vira-latas", após a imprensa questionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as tarifas ao Brasil anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 9.

O Estadão/Broadcast procurou a assessoria de Janja e obteve a seguinte resposta: "A frase dita pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E, sim, aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil."

A reação de Janja à pergunta da imprensa ocorreu quando Lula estava se despedindo do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no salão do Palácio do Itamaraty. Lula, por sua vez, não quis responder sobre as tarifas anunciadas por Trump.

Após uma escalada das tensões entre os dois países, Trump disse que haverá novas tarifas para o País afirmando que "o Brasil, por exemplo, não tem sido bom para nós, nada bom".

Nesta quarta, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre declaração enviada pela embaixada em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Escobar foi recebido pela embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária de América do Norte e Europa do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

"Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação", afirmou a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília em nota divulgada nesta quarta-feira, 9, à imprensa.

A nota da embaixada dos Estados Unidos faz um endosso ao posicionamento de Trump, que afirmou nesta segunda-feira, 7, em publicação na rede social dele, a Truth Social, que os processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro são "perseguição" e "caça às bruxas", e pediu para que "deixem Bolsonaro em paz".

No mesmo dia, o Lula reagiu e disse que a "defesa da democracia no Brasil compete aos brasileiros. "Somos um País soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", disse Lula em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência.