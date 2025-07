Após filiação da esposa, prefeito de Jaboatão discute ida ao PSD de Raquel

Com migração de Mano Medeiros, governadora teria três das cinco maiores prefeituras de Pernambuco no seu partido: Olinda, Caruaru e Jaboatão

Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL) visitou o Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (2) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), confirmou que está discutindo uma migração para o PSD, partido presidido em Pernambuco pela governadora Raquel Lyra. A esposa dele, Andrea Medeiros, se filiou à sigla na última segunda-feira (7) já com a missão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa (Alepe) em 2026 e liderar o diretório municipal da legenda.

“Estamos conversando a respeito, mas tudo no tempo certo”, revelou Mano. Com a mudança, Raquel teria três das cinco maiores prefeituras do Estado sob o seu partido. Rodrigo Pinheiro, de Caruaru, se filia ao PSD nesta quinta-feira (10), e Mirella Almeida, de Olinda, já é filiada.

Mano Medeiros se caracteriza por seu perfil moderado e distanciado do bolsonarismo. A primeira-dama, similarmente, escolheu o PSD sob a justificativa de que não teria espaço para defender bandeiras progressistas no Partido Liberal. Além de ter uma agenda conservadora, o PL ficou estigmatizado como a sigla de Jair Bolsonaro.

O prefeito jaboatonense é aliado de primeira hora de Anderson Ferreira, presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado em 2026.

Apesar do distanciamento criado entre seu partido e o Palácio do Campo das Princesas no ano passado, quando perdeu o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para o PP, e dos acenos de Raquel ao presidente Lula (PT), Anderson tem feito gestos recorrentes em apoio à governadora.

Um deles teria sido a própria filiação de Andrea Medeiros. No ato da última segunda, Anderson disse, à imprensa, que estaria “cedendo um dos melhores quadros para o grupo do PSD, para o desafio que vem em 2026”.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Anderson busca reforçar a representação do seu grupo político no âmbito estadual no pleito do ano que vem. Além de emplacar um Ferreira na Alepe, seria do seu interesse ter aliados próximos à governadora – um dos motivos para “ceder” Andrea, que também poderia embasar uma possível migração de Mano.