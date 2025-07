Modi pede fim de visto para turistas indianos visitarem o Brasil

Ao lado de Lula, premiê Narendra Modi defendeu o fim do protocolo para turistas, estudantes e empresários indianos

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Cerimônia oficial de chegada do Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi (Ricardo Stuckert / PR)

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu o fim da exigência de visto para indianos visitarem o Brasil. O pedido ocorreu durante encontro de Estado, nesta terça-feira (8/7), em Brasília. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o premiê argumentou que a medida vai estreitar as relações entre os países.

“Nós adoraríamos que as relações entre o Brasil e a Índia pudessem ser tão coloridas quanto o Carnaval. [As relações] devem ser impulsionadas pelo mesmo entusiasmo que nós temos pelo futebol. E também sempre conectar os corações, como o samba brasileiro, e tudo isso, sem a necessidade de visto. É nesse espírito que nós vamos fazer os esforços para facilitar o contato entre as pessoas de ambos os países, especialmente entre turistas, estudantes e empresários”, destacou Modi.

Em sua fala, o primeiro-ministro também elogiou a parceira entre os países como um “pilar importante de estabilidade e equilíbrio”, em meio ao período turbulento que o mundo atravessa. “Acreditamos que todas essas disputas podem ser resolvidas por diálogo e democracia”, ressaltou.



