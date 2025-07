Carlos Veras tem a vitória reconhecida por Fernando Ferro na disputa pela presidência do PT-PE

O resultado oficial do processo de eleição direta do PT em Pernambuco ainda não foi divulgado porque os votos ainda estão sendo apurados, mas, nesta segunda-feira (7), o deputado federal Carlos Veras já é considerado eleito como presidente estadual do partido

Fernando Ferro e Carlos Veras (BLOG DANTAS BARRETO)

