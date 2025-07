Presidente do PT no Recife aponta problemas no PED

A disputa pela presidência do PT no Recife entre Osmar Ricardo, Jairo Britto e Pedro Alcântara não teria ocorrido de forma correta, na avaliação do atual dirigente, Cirilo Mota

Presidente do PT no Recife, Cirilo Mota (Crysli Viana/DP Foto)

A disputa pela presidência do PT no Recife entre Osmar Ricardo, Jairo Britto e Pedro Alcântara não teria ocorrido de forma correta, na avaliação do atual dirigente, Cirilo Mota. Ele não concorreu à reeleição e apontou problemas que foram contestados pela Executiva Nacional. Na noite deste domingo (6), Cirilo disse que cerca de 5 mil filiados não deveriam ter direito a votar no Processo de Eleição Direta (PED).