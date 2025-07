Resultado da eleição do PT só deve ser anunciado nesta segunda-feira

Urnas votação PT (Crysli Viana/DP Foto)

O resultado do Processo de Eleição Direta (PED) do PT realizado, neste domingo (6), nacionalmente, em Pernambuco, e no Recife só deverá ser conhecido nesta segunda-feira (7). Cerca de 3 milhões de filiados estavam aptos a votar em todo o País, e por ter sido uma votação em cédulas de papel, a apuração vai entrar pela madrugada.