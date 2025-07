Marcílio Régio toma posse como prefeito de Goiana

A sessão da Câmara Municipal, acompanhada por moradores locais, empossou a chapa eleita na eleição suplementar, que conquistou 54% dos votos válidos (Foto: Divulgação)

Marcílio Régio (PP) tomou posse como novo prefeito de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (30). O ato marca a vitória de Marcílio, que assumirá a prefeitura da cidade no lugar do prefeito interino, Eduardo Batista (Avante).

A sessão da Câmara Municipal, acompanhada por moradores locais, empossou a chapa eleita na eleição suplementar, que conquistou 54% dos votos válidos. Marcílio Régio e a vice, Lícia Maciel (PT), foram empossados em cerimônia realizada em praça pública, localizada na Rua Direita.

Durante a cerimônia da assinatura do termo de posse na sede da prefeitura da cidade, Marcílio reforçou o seu “compromisso de trabalhar de forma incansável para melhorar a vida das pessoas“.

Participaram da cerimônia deputados, vereadores e prefeitos de vários municípios do estado. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lembrou que esteve em Goiana, durante a campanha municipal, e se colocou à disposição da nova gestão do município para somar forças e melhorar a vida da população da cidade, que é um polo da região e de Pernambuco.

Em seu discurso, o ex-prefeito Eduardo Honório agradeceu o apoio da população e desejou boa sorte para o prefeito e equipe. Já a vice-prefeita Licia Maciel declarou votos de união na gestão.