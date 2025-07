Sob pressão, governo Lula tem semana com maior liberação de emendas de 2025

Congresso impôs derrota histórica ao presidente Lula com derrubada do IOF, e Planalto aposta em emendas para pavimentar a relação

Presidente Lula é reprovado por 56,7% em seu 3º mandato (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES)

O governo federal fechou a última sexta-feira (27/6) tendo a semana com a maior liberação de emendas em 2025. Ao todo, foi pago R$ 1,6 bilhão, enquanto o Congresso Nacional impôs a maior derrota ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no seu terceiro mandato à frente do Planalto, com a derrubada surpresa do reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A liberação de um montante semelhante numa única semana ocorreu em fevereiro, entre os dias 17/2 e 21/2, quando o governo Lula buscava um acordo para votação do Orçamento de 2025. Na ocasião, foi pago R$ 1,2 bilhão, logo antes de o Congresso fechar um acordo para votação da peça orçamentária para depois do Carnaval.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Até o momento, o governo Lula pagou R$ 8,5 bilhões de emendas neste ano. Ou seja, somente na semana passada, o Planalto pagou quase 20% das rubricas liberadas em 2025. Há ainda R$ 50,38 bilhões autorizados, sendo R$ 38,65 bilhões de pagamento impositivo, isto é, que precisam ser pagos pelo Executivo até 31/12.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.