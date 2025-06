Paraná Pesquisas: 30% atribuem fraude do INSS a Lula e 12% a Bolsonaro

Lula e Bolsonaro (Metrópoles)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o principal responsável pelas fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 30,6% dos entrevistados em pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada neste sábado (28/6).

Os funcionários do INSS aparecem em segundo lugar no levantamento, com 25% das respostas. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) figura na terceira posição, com 12%. Na sequência, aparecem sindicato/associações (7,1%), Congresso Nacional (0,9%), outras citações (1,2%) e todos (3,3%). Já 19,9% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles.