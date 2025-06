Comissão marca audiência secreta para ouvir diretor-geral da Abin

Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), será ouvido a portas fechadas no Congresso

Diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Luiz Fernando Corrêa (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional marcou para a próxima quarta-feira (2/7) uma audiência secreta com o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa.

A reunião será feita a portas fechadas entre o diretor-geral e os membros da comissão, sem participação do público ou transmissão do encontro.

O requerimento que motivou a participação de Corrêa no colegiado foi apresentado pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP). Inicialmente, prevê questionamentos sobre a nova estrutura do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), alterada por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.

