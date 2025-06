Alcolumbre fala em derrota expressiva do governo no IOF: "Decreto começou mal"

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), classificou a aprovação da derrubada do decreto que reajustou as alíquotas do IOF, nesta qurta-feira (25/6), como uma derrota para o governo. “É, sim, uma derrota para o governo, mas que foi construída a várias mãos”, justificou ao citar a participação de deputados e senadores na tramitação da matéria no Congresso Nacional.



“Esse decreto começou mal. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira”, afirmou ao término da sessão que aprovou o projeto que sustou decretos editados pelo governo. No Senado, a proposta foi aprovada de forma simbólica, registrando votos contrários apenas a bancada do PT e do líder do PDT.

Alcolumbre, entretanto, destacou que esse é apenas um projeto de decreto legislativo (PDL) aprovado entre vários que tramitam na Câmara e no Senado, atém de citar as ocasiões em que o Legislativo apoiou as matérias defendidas pelo governo de Luiz inácio Lula da Silva (PT).

