PF encontra PowerPoint de ação de Bolsonaro para ato de 7 de Setembro

Documento encontrado no aparelho de ajudante de Braga Netto cita o que Bolsonaro pregaria no 7/9 de 2021 e "mecanismos de pressão" ao STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Fellipe Sampaio/STF)

Mensagens apreendidas no aparelho celular do ex-ajudante de ordens do general Braga Netto mostram a existência de um PowerPoint que detalhava como o governo Bolsonaro atuaria às vésperas do 7 de Setembro de 2021 e o que a Polícia Federal (PF) aponta como “mecanismos de pressão” articulados por integrantes do governo.



A PF localizou mensagens e arquivos de Power Point no celular do coronel Flávio Peregrino. Em 2021, Bolsonaro convocou caminhoneiros e manifestantes à Esplanada durante as comemorações da Independência.

Os investigadores encontraram dois arquivos em PowerPoint com cenários planejados para os dias que antecediam o 7 de Setembro. Um deles, intitulado “07 de Setembro — dia anterior”, apresenta slides sobre como o Ministério da Defesa deveria atuar. As informações constam em um relatório da apreensão do celular do coronel, e cujo sigilo foi retirado nesta semana.

