Bolsonaro: "Se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando"

Em agenda pública em Goiânia (GO), ex-presidente da República disse também ser "o político mais perseguido" do Brasil

Bolsonaro na Feira do Agronegócio, em Goiânia (Elisama Ximenes/Especial para o Metrópoles)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) disse apoiadores, nesta quinta-feira (19/6), que eles continuem “lutando”, caso ele seja preso. “Devemos continuar batalhando. Se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando, porque juntos mudaremos o destino do Brasil”, declarou ele, durante um feira do agronegócio, realizada em Goiânia.

Bolsonaro discursou na Agrovem, ao lado do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e do senador Wilder Morais (PL-GO). Ele disse que “desistir não está” em seu vocabulário e voltou a falar em perseguição. “Eu duvido que alguém já viu um político ser mais perseguido do que eu aqui no Brasil; perseguido porque fiz a coisa certa”, declarou.

Réu por tentativa de golpe, o ex-presidente voltou a dizer que a investigação é “cortina de fumaça”. “Porque eu estava na Disneylândia no 8 de Janeiro”, declarou ele, referindo-se ao inquérito da suposta trama golpista, a qual teria sido iniciada ainda durante o seu governo, conforme as investigações.

