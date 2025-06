PF e PGR pedem investigação de Gilson Machado sobre passaporte de Cid

Ex-ministro do Turismo no Governo Bolsonaro, Gilson Machado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria Geral da República (PGR) pediram, nesta terça-feira (10/6), ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado.

A PGR enviou ao STF uma manifestação em que diz concordar com a Polícia Federal sobre a necessidade de investigação de Gilson Machado.

“A manifestação é pela autorização de abertura de investigação e pelo deferimento das meaidas cautelares de busca e apreensão, pessoal e domiciliar, cujos endereços deverão ser confirmados e fornecidos pela autoridade policial, e afastamento dos sigilos dos dados telemáticos e telefônicos contra o investigado Gilson Machado Guimarães Neto, requisitando-se os dados referentes ao período de 1°.1.2025 a 5.6.2025, que deverão ser transmitidos diretamente à Polícia Federal”, diz o pedido.

Em nota, Gilson Machado negou ter ido a qualquer consulado no Recife, e que apenas entrou em contato com o Consulado Português para renovar o passaporte do seu pai.

"Tomando conhecimento das publicações desta tarde, nego veementemente ter ido a qualquer consulado

inclusive o Português no Recife-PE. Assim que soube das matérias publicadas envolvendo meu nome, reitero nessa oportunidade que apenas mantive contato telefônico em maio último com o Consulado Português solicitando uma agenda para meu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, renovar o passaporte, o qual foi feito", escreveu.

