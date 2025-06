Bolsonaro confirma conversa com Forças, mas nega tentativa de golpe: "Dentro das quatro linhas"

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Fellipe Sampaio/STF)

Após os interrogatórios do ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier, do ex-ministro Anderson Torres e do general Augusto Heleno, na manhã desta terça-feira (10/6), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) interrogou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta tarde. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, conduziu a oitiva. O interrogatório durou pouco mais de 3 horas e acabou um pouco antes das 17h.

Bolsonaro foi ouvido na ação que investiga uma suposta trama golpista para mantê-lo no poder após o resultado das eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao longo do interrogatório, o ex-presidente admitiu que “hipóteses” foram debatidas, inclusive com comandantes das Forças Armadas, em relação à contestação do resultado das eleições. Ele garantiu, no entanto, que tudo foi feito “dentro das quatro linhas da Constituição”.

