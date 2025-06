Bolsonaro brinca e convida Moraes para ser seu vice em 2026; "Declino", diz ministro

O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu em ação penal que analisa suposta trama golpista. Ele brincou com Moraes durante interrogatório

Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 (Fellipe Sampaio/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) brincou com o ministro Alexandre de Moraes durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é réu em ação que apura suposta trama golpista que tinha como intenção evitar a posse do presidente eleito em 2022.

Ao responder as perguntas de Moraes, Bolsonaro começou a explicar como ele era querido pelas pessoas nas ruas e que mandaria fotos a Moraes de suas visitas a alguns estados.

Os dois começaram a rir quando Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. Moraes o advertiu, simpático, e afirmou: “Melhor perguntar aos seus advogados”. Bolsonaro riu, e falou: “Queria convidar o senhor para ser meu vice em 2026”. Moraes riu e disse: “Declino”.

O grau de cinismo do Bolsonaro ao chamar Moraes para ser vice dele em 2026. Ele acha que o julgamento da tentativa de golpe é brincadeira igual dancinha do tiktok. Vamos ver quem vai rir por último. pic.twitter.com/TXPg6AX8O8 — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 10, 2025

1 / 2 2 / 2 < >



Confira as informações completas no Metrópoles.