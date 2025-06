Prefeitura do Recife solicita empréstimo de até R$ 900 milhões

Orçamento respeita o teto de endividamento do Recife (Foto: Divulgação)

A Prefeitura do Recife enviou nesta sexta-feira (6) um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores pedindo autorização para contratar empréstimo de até R$ 900 milhões.

Os recursos desse crédito, segundo a PCR, serão usados em obras como novas unidades de saúde, a ponte Júlia Santiago, a futura ponte Cordeiro-Casa Forte, o Centro de Convivência para Idosos, melhorias nos pontilhões, a duplicação da ladeira da Cohab, o Centro de Diagnóstico por Imagem, a segunda fase do Parque Tamarineira, a recuperação das pontes Joaquim Cardoso e Joana Bezerra, além de requalificação de mercados públicos e outras melhorias na cidade.

Os recursos arrecadados serão utilizados em projetos públicos divididos em três áreas principais: a primeira, é o desenvolvimento da infraestrutura urbana e espaços de interesse público (Eixo A); a segunda, é a melhoria do saneamento, drenagem e urbanização em áreas do Recife (Eixo B); e a terceira, é a melhoria do sistema viário (Eixo C).

A expectativa é que, com o dinheiro obtido por meio dessas operações de crédito, sejam realizadas aproximadamente 70 obras públicas.

Com o Projeto de Lei (PL), a Prefeitura do Recife pretende usar o espaço fiscal estimado pela Secretaria do Tesouro Nacional para 2025 para realizar operações de crédito com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais.

Segundo o governo municipal, a situação financeira do Recife está estável o bastante para que o município possa contratar novas operações de crédito junto a órgãos públicos e empresas privadas. Além disso, os limites de endividamento do município serão respeitados.