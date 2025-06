Lula tenta repetir movimentos de acrobata durante exibição na França. ( AFP)

Em seu segundo dia de participação em eventos na França, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, abriu a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto em Paris.

A mostra faz parte da programação do Ano do Brasil na França, temporada de atividades culturais que vai de abril a setembro, e é realizada no Grand Palais, importante pavilhão de exposições em Paris.

Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o presidente brasileiro inaugurou uma instalação de Ernesto Neto, um dos artistas plásticos brasileiros mais conhecidos no exterior.

Na sequência da exposição, Lula tirou o sapato e o paletó, e subiu em um tablado da exposição para tentar replicar os movimentos acrobáticos de uma parte da mostra.

Ao lado de Macron, Lula percorreu a exposição e passou pela imponente obra "Nosso Barco Tambor Terra", composta de 5.735 metros de chita cortados em tiras e amarrados.