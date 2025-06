Eduardo Bolsonaro responde a Lula após ter atuação nos EUA chamada de 'terrorista'

Eduardo Bolsonaro (foto) disse que a Polícia Federal foi "criativa" no relatório que indiciou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/X)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) respondeu a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio de suas redes sociais, após o presidente ter classificado a sua atuação nos EUA como "terrorista" e ter afirmado que o político autoexilado "tenta lamber as botas do Trump". As declarações de Lula ocorrem em discurso proferido nesta terça-feira, 3.

"Eu estou aqui nos EUA para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto o Lula só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras", afirmou Eduardo Bolsonaro, sem fornecer provas, em um vídeo publicado em sua conta no X (antigo Twitter). O esquema de fraude no INSS, na verdade, estava em curso desde 2016, quando Michel Temer era o presidente do País e os valores desviados aumentaram nos últimos dois anos, já na gestão petista.

???????????????? Lula da Silva called me a terrorist and a @realDonaldTrump bootlicker.



Now the establishment shamelessly wants to arrest me with the recent investigation opened against me, just imagine, for attempted coup d'état (up to 12 years in prison). Here is my answer: pic.twitter.com/GiPKHZYAiQ — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) June 3, 2025

Lula classificou a atuação de Eduardo Bolsonaro como "lamentável" e "antipatriótica". O presidente ainda complementou: "o cidadão que é deputado pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira".

Em resposta, Eduardo Bolsonaro disse que "ano que vêm, ele (Lula) será aposentado da vida pública. Se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência", sem especificar de qual membro da família estava falando.

Eduardo Bolsonaro tem se apresentado como uma alternativa para o Senado de São Paulo ou para a Presidência da República, uma vez que seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se encontra inelegível até 2023.

Atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro afirma que está buscando "sanções aos violadores dos direitos humanos". O deputado licenciado tem se encontrado com políticos americanos e é investigado por agir contra autoridades brasileiras.

Na segunda-feira, 2, Eduardo Bolsonaro afirmou que o inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga coação no curso do golpe, tem o objetivo de o retirar da corrida eleitoral.

A declaração foi dada após o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, depor à Polícia Federal no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. De acordo com as investigações, o deputado estaria incentivando entidades americanas a intervir no processo em que seu pai é investigado.