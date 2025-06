Vereador de Caruaru critica Prefeitura por barrar imprensa em agenda oficial

Jornalistas e assessores foram impedidos de acompanhar visita dos vereadores às obras da UPA do Vassoural; apenas a comunicação da Prefeitura teve permissão de filmar

Vereador Silvio Nascimento defendeu veículos de imprensa de Caruaru após serem impedidos de acompanhar agenda parlamentar (Foto: Vladimir Barreto)

O vereador caruaruense Silvio Nascimento (PL) saiu em defesa dos veículos de imprensa e assessores de comunicação que foram proibidos de acompanhar a visita dos parlamentares às obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Vassoural. Nascimento também protocolou, na última terça-feira (3), um projeto de lei que cria a Semana Municipal da Liberdade de Imprensa em Caruaru.

De acordo com o vereador, apenas a ‘Pref TV’, canal de comunicação oficial da Prefeitura de Caruaru, teve permissão para filmar a vistoria do Legislativo. “A ‘Pref TV’ é um órgão oficial que deve funcionar como assessoria de imprensa, jamais tentar substituir os veículos de comunicação que formam a imprensa livre desta cidade”, discursou.

Nascimento também criticou a Prefeitura por não liberar o sinal “limpo” da transmissão do São João de Caruaru à imprensa, sendo necessário utilizar a imagem da ‘Pref TV’, com a logomarca do canal.

Além disso, a gestão municipal alertou que estará rastreando quem fizer uso do sinal sem autorização e marca da assessoria. As transmissões consideradas irregulares serão derrubadas. “Isso é imposição, cerceamento da liberdade de imprensa, de geração de imagens, do registro da maior manifestação cultural e folclórica da nossa cidade”, afirmou Nascimento.

Outro ponto de crítica do parlamentar foi a exigência de “permuta” para que a imprensa tenha um camarote para a cobertura do São João do município, e o impedimento da Rádio Cidade de ganhar acesso à área reservada aos veículos de comunicação.

O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Caruaru, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.