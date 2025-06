Por decisão de Moraes, perfis de Zambelli nas redes sociais são suspensos

Reses sociais de Zambelli ficaram indisponíveis na tarde desta quarta-feira (4) (Reprodução/Redes sociais )

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), as redes sociais ligadas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ficaram indisponíveis na tarde desta quarta-feira (4/6).

Até a publicação deste texto, já estavam foram do ar perfis que a parlamentar mantinha no Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), TikTok e Youtube. Também foi atingido o perfil de Instagram do filho da deputada, João Zambelli, de 17 anos.

Moraes determinou a prisão preventiva de Zambelli nesta quarta (4/6) após ela deixar o país. Na decisão, que atende pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro considerou que a saída de Zambelli do país tem como objetivo fugir da aplicação da lei.

