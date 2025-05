"Se eu pedir desculpas para Marina, não entro em casa", diz Plínio Valério

Senador Plínio Valério (PSDB-AM) (Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) foi um dos envolvidos na situação em que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, decidiu se retirar de uma sessão na Comissão de Infraestrutura do Senado por se sentir ofendida com as declarações dos parlamentares. Dois depois da discussão, o político afirma que, caso pedisse desculpas para a ministra, seria colocado para fora de casa e não seria eleito nem para vereador.

“Se eu pedir desculpas para a Marina, não entro em casa, minha mulher me bota pra fora. E não me elejo nem vereador”, declarou Plínio Valério. As afirmações foram dadas durante entrevista do político, no aeroporto de Manaus (AM), ao jornal O Globo.

O senador também negou que suas falas possuem um viés machista. “Admito que fui sem educação, mas não misógino, nem machista. Quem me conhece pelos corredores do Senado sabe que sou um cavalheiro. O mundo está muito chato com essa cobrança de machismo. Não se pode falar mais nada”, relatou.

