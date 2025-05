'Deus deixou o Sertão sem água porque sabia que eu seria presidente', diz Lula em discurso

Declaração ocorreu durante cerimônia de entrega do 1º Trecho do Ramal do Apodi, nesta quarta-feira (28)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente Lula participou da cerimônia de entrega do 1º Trecho do Ramal do Apodi, nesta quarta-feira (28), na Barragem Redondo, próximo a Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba. O ato fez parte da jornada Caminho das Águas, iniciativa do Governo Federal que reúne mais de 70 projetos de infraestrutura hídrica no âmbito do Novo PAC.

Durante sua fala no evento, Lula afirmou que "Deus deixou o Sertão sem água" porque sabia que ele seria presidente.

“Essa decisão foi a mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu seria presidente da República e que eu ia trazer água para cá”, disse Lula no discurso.

Lula também destacou seu empenho em levar água para os brasileiros. “O que eu quero é pegar um pouquinho de água, antes dela chegar no mar, e trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer, tomar banho e lavar", afirmou.

*Com informações da Agência Gov.