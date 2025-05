Álvaro Porto dispara contra Governo após novo esvaziamento da Alepe

Líder governista, Socorro Pimentel justificou esvaziamento do plenário como resposta ao "atropelo" da tramitação do pedido de empréstimo

Presidente da Alepe, Álvaro Porto

A bancada governista esvaziou, mais uma vez, o plenário da Assembleia Legislativa (Alepe) na última terça-feira (26), novamente adiando a votação de Moshe Dayan para a presidência da Adagro. O presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), criticou a movimentação e acusou a governadora Raquel Lyra (PSD) de “trancar a pauta”. A líder do Governo, Socorro Pimentel (UB), defendeu o esvaziamento como uma resposta à tramitação do pedido de empréstimo do Palácio ter sido “atropelada”.

A obstrução da sessão aconteceu horas depois de um café da manhã entre Raquel e os líderes partidários da bancada governista, que culminou na formação de um grupo de trabalho para, segundo nota à imprensa, “colaborar institucionalmente no destravamento da pauta legislativa e na superação de impasses”.

Álvaro Porto questionou a estratégia do grupo de trabalho. “Não sei que objetivo é esse, que diálogo é esse. Estamos vendo um governo que não tem diálogo ou está perdido, sem saber para onde vai. Dois anos de mandato e esse Governo não disse para o que veio”, disparou.

“Com a gripe aviária batendo na porta, o Governo vira as costas para quem trabalha no setor. Se a doença chegar aqui sem o presidente da Adagro nomeado, o único culpado é o Governo do Estado”, criticou Porto. Este foi o segundo adiamento da votação por falta de quórum. A pauta será retomada nesta quarta-feira (28).

Resposta do Governo

Procurado pela reportagem, o Palácio do Campo das Princesas não se pronunciou sobre a obstrução da sessão plenária. A posição veio através da líder governista. Socorro Pimentel assumiu a autoria da estratégia, que descreveu como “resposta firme diante de mais uma tentativa de atropelar a ordem de tramitação de matérias relevantes”.

“É fundamental que todas as matérias recebam o mesmo grau de atenção e prioridade, desde a sabatina do indicado pelo Governo do Estado para administrar Fernando de Noronha até a análise do empréstimo de R$ 1,5 bilhão, que tem impacto direto no desenvolvimento de Pernambuco”, disse, em nota.