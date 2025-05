Ministério das Mulheres cobra retratação por ataques a Marina Silva em comissão

Ministra do Meio Ambiente abandonou uma audiência no Senado após declarações desrespeitosas de parlamentares

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, classificou como “grave, lamentável, além de misógino” o episódio envolvendo a ministra Marina Silva e senadores, durante sessão na Comissão de Infraestrutura da Casa, e exigiu a retratação e responsabilização dos envolvidos nos ataques. Na ocasião, a titular do Meio Ambiente abandonou a audiência após se sentir desrespeitada por declarações dos parlamentares.

Em nota, Márcia Lopes repudiou o caso. “Ela foi desrespeitada e agredida como mulher e como ministra por diversos parlamentares – em março, um deles já havia inclusive incitado a violência contra ela”, lembrou a ministra, citando o episódio em que o senador Plínio Valério falou em “enforcar” Marina.

“É um episódio muito grave e lamentável, além de misógino. Toda a minha solidariedade e apoio à Marina Silva, liderança política respeitada e uma referência em todo o mundo na pauta do meio ambiente. É preciso que haja retratação do que foi dito naquele espaço e que haja responsabilização para que isso não se repita”, cobrou a titular do Ministério das Mulheres.

Veja o momento em que Marina Silva se retira da audiência:

Marina Silva se retira de audiência após ser alvo de senadores.



O presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério (PL-RO), mandou a ministra "se pôr no seu lugar", enquanto o senador Plinio Valério (PSDB-AM) disse que Marina merecia respeito como mulher, mas não como…



