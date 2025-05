Raul Henry diz estar confiante na reeleição para presidente do MDB-PE

As eleições do novo diretório do MDB Pernambuco estão marcadas para o próximo sábado (24), quando será decidido se o partido manterá Raul Henry como presidente ou se elegerá o deputado licenciado Jarbas Filho para o cargo pela primeira vez.

Raul Henry é o presidente do MDB Pernambuco desde 2015. (Reprodução/Instagram)

O cenário polarizado das eleições para o diretório do MDB Pernambuco no próximo sábado (24) não intimidam Raul Henry, atual presidente do partido. Em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha (96,7FM), o dirigente disse estar confiante na sua reeleição, mesmo depois de perder o apoio histórico do ex-governador Jarbas Vasconcelos, que desta vez apoia a candidatura do seu filho, o deputado Jarbas Filho, para o cargo.

“Estou absolutamente tranquilo, confiante. É uma disputa natural, democrática, faz parte da vida partidária. Tenho uma história em Pernambuco, uma história no MDB, onde comecei como militante, depois fui levado a condição de presidente apenas quando Dorany Sampaio, por uma questão de saúde, não podia mais ser presidente. (...) Estou disputando com absoluta tranquilidade de que honrei a história do partido, trabalhei muito pelo crescimento do partido”, disse ele, que atualmente é Secretário de Relações Institucionais do Recife.

Durante a entrevista, Raul Henry lembrou da sua trajetória no partido, que começou em 1985, quando tinha 21 anos de idade. Em 2015, ele foi conduzido à presidência do MDB por conta do trabalho que exercia cuidando da vida partidária da legenda, buscando lideranças pelo Estado e filiando pessoas ao partido. Aliado do prefeito do Recife João Campos, Raul Henry acredita que a cisão dentro do MDB estadual está ligada à disputa para o Governo de Pernambuco em 2026.

1 / 2 2 / 2 < >

“Há uma movimentação intensa no Palácio (do Campo das Princesas) para defender a chapa do deputado Jarbas Filho e isso, para mim, é uma coisa muito evidente. É só conversar com as pessoas que conhecem a política de Pernambuco e que vivem os bastidores dela”, revelou ele, que disse que a disputa pela presidência do MDB é pela linha política que o partido irá seguir.

“Nós tivemos uma relação histórica com o PSB. Jarbas foi prefeito do Recife pelo PSB em 1985. Em 1986, (Miguel) Arraes foi governador de Pernambuco pelo MDB (na época PMDB). Nós tivemos uma linha comum da esquerda democrática, da resistência à Ditadura Militar, depois houve um rompimento em 1992 entre Jarbas e Arraes. Depois, Jarbas, por iniciativa dele e de Eduardo (Campos) fizeram essa recomposição em 2011”, ressaltou Henry.

O político ainda destacou que após a aliança entre os partidos ter sido restabelecida, ele foi vice-governador de Pernambuco em 2014, Jarbas foi eleito senador em 2018 e Jarbas Filho foi eleito deputado estadual pelo PSB em 2022, pois o MDB não havia conseguido montar uma chapa na ocasião. Posteriormente, o PSB deu uma carta de anuência para que o parlamentar pudesse voltar para o MDB.

“Depois apoiamos João, que se tornou um projeto absolutamente vitorioso. Em 2024, ele convidou os três setores do MDB que se distinguiam para compor o secretariado. Ele convidou também o deputado Jarbas Filho para ser o Secretário de Esportes e ele não aceitou. As pesquisas já apontam que João deve ser candidato a governador e nós defendemos que a nossa aliança com o PSB é o nosso caminho em Pernambuco. No nosso entendimento, ela foi boa pro PSB e para o MDB também”, aponta.

Ainda na ocasião, Raul Henry deixou claro que independente do resultado busca manter uma boa relação com o deputado Jarbas Filho. “Tenho relações pessoais do PT ao PL, procuro não colocar o debate das ideais no plano pessoal. Esse é o meu estado de espírito, mas eu só posso responder por mim”, concluiu.