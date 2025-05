Raul Henry lança chapa para reeleição no MDB-PE

Eleição do diretório estadual do MDB está marcada para o próximo dia 24 de maio. Raul Henry é o atual presidente do partido

A eleição será realizada das 9h às 13h, na Câmara Municipal do Recife/Foto: Divulgação

O presidente estadual do MDB de Pernambuco, Raul Henry, oficializou, nesta segunda-feira (12), na sede do partido, a chapa na qual disputará a reeleição na Convenção Estadual marcada para o próximo dia 24 de maio. A eleição será realizada das 9h às 13h, na Câmara Municipal do Recife.

A nova chapa deve representar a força de novas lideranças e a experiência dos quadros históricos do MDB. O objetivo do partido é fortalecer o diálogo e a presença em todas as regiões do estado.

Entre os integrantes, destacam-se Adriana Vasconcelos, filha do ex-senador Jarbas Vasconcelos, a maior referência da legenda no estado; a deputada federal Iza Arruda; o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto Arruda; o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e o vereador do Recife, Samuel Salazar.

Também compõem a chapa Alexandre Ferrer, Bruno Lisboa e Murilo Cavalcanti, além de representantes do interior, como o prefeito de São Bento do Una, Alexandre Batité.

Durante o evento, o prefeito Paulo Roberto destacou o apoio aos participantes. “Reafirmo meu apoio à candidatura de Raul Henry à presidência do partido, ao lado de Iza, de Fernando, do decano Alexandre Ferrer, da doutora Adriana, de prefeitos, vereadores e de tantas outras lideranças que construíram e continuam construindo a história do MDB em Pernambuco.

Ele enfatizou ainda a força da legenda a nível nacional. “Tenho plena convicção de que o que nos une é muito mais forte do que qualquer diferença. Essa é a essência da democracia. Até porque, como sempre digo: o MDB é o movimento mais democrático do Brasil. Seguimos firmes, com diálogo, respeito e espírito coletivo, fortalecendo o partido e preparando o MDB para os desafios do presente e as conquistas do futuro”.

A deputada federal Iza Arruda também reforçou seu apoio. “Estamos unidos para garantir esta vitória. Queremos ver o MDB crescer ainda mais”, colocou. Já Fernando Bezerra Coelho afirmou: “Estamos fazendo história. A eleição do dia 24 vai marcar o rumo da política de Pernambuco. É uma honra ajudar a reconduzir Raul Henry ao comando do MDB estadual”.

“Tenho plena confiança na nossa história, no trabalho que realizamos ao longo desse tempo e nas relações de lealdade, respeito e companheirismo que construímos”, declarou Henry.