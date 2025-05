Lula condecora Janja com título da Ordem do Mérito Cultural

O Ministério da Cultura destacou trajetória de Janja como socióloga e seu "empenho na promoção da cultura e na mobilização da sociedade" (Ricardo Stuckert/ PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai condecorar, nesta terça-feira (20/5), a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, com o grau máximo da Ordem do Mérito Cultural (OMC). Esse título, segundo o Ministério da Cultura, representa reconhecimento público no campo cultural brasileiro.

A solenidade de entrega da homenagem à primeira-dama contará com a presença do presidente e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Janja está entre as 41 figuras públicas, incluindo artistas e produtores, que receberão a medalha da OMC.

A lista de homenageados laureados neste ano inclui nomes consagrados da arte brasileira, como Fernanda Torres, Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva, Alceu Valença, Alcione, Chitãozinho e Xororó, Ney Matogrosso, Chico César, Milton Nascimento e Martinho da Vila. Haverá também tributos póstumos a importantes figuras como Beth Carvalho, Aldir Blanc, Marília Mendonça e Paulo Gustavo.

Justificativa



O Ministério da Cultura justificou a escolha dos homenageados afirmando que lista "representa a variedade e o valor da produção cultural do Brasil, valorizando manifestações artísticas de diferentes áreas, trajetórias e linguagens".

Leia também: Janja é anunciada como enviada especial da COP30 para o tema "mulheres"

Especificamente sobre a primeira-dama, a pasta a descreve como uma “socióloga com trabalho notório em questões sociais, direitos das mulheres e combate à insegurança alimentar". O Ministério também destacou seu “empenho na promoção da cultura e na mobilização da sociedade".

A Ordem do Mérito Cultural havia sido interrompida desde 2019, sendo agora reativada. Seu propósito é distinguir personalidades, instituições e organizações que tenham prestado contribuições significativas para a cultura do país.





Confira as informações completas no Correio Braziliense.