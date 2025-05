Últimas horas para regularizar título de eleitor e evitar cancelamento

Eleitores ainda podem regularizar pendências no site ou no aplicativo do TRE-PE(Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Os eleitores brasileiros têm até as 23h59 desta segunda-feira (19) para regularizar o seu título de eleitor e evitar que ele seja cancelado. Estão pendentes os cidadãos que não votaram por três pleitos consecutivos sem justificar ou pagar a multa.

Em Pernambuco, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até as 18h desta segunda, cerca de 153.531 eleitores ainda não estavam em dia com a Justiça Eleitoral e podem ter o título cancelado.

Se o título for cancelado, o eleitor fica impedido de assumir cargos públicos, fazer matrícula em instituições de ensino, obter passaporte ou CPF, além de perder direitos políticos como votar e se candidatar nas eleições. A partir desta terça-feira (20), os títulos irregulares serão definitivamente cancelados.

Para verificar a situação do seu título e regularizar possíveis pendências, basta acessar o Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) ou usar o aplicativo e-Título.

Como regularizar

No Autoatendimento Eleitoral, clique em "Título Eleitoral", escolha a opção sete para "Consultar situação eleitoral" e informe o seu CPF, o número do título ou o nome completo.

Caso precise regularizar sua situação, além dessas informações, será necessário fornecer a data de nascimento e o nome da sua mãe.

Outra maneira de verificar sua situação eleitoral é usando o e-Título. É só abrir o aplicativo da Justiça Eleitoral e, na aba "Mais opções" (que fica no canto inferior direito), selecionar "Consultar situação eleitoral".

Caso você tenha alguma pendência com a Justiça Eleitoral por não ter votado ou não apresentado justificativa em alguma eleição, dentro do aplicativo existe a opção "Pagar multa eleitoral". É só clicar nela e seguir as orientações para quitar suas pendências e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

O eleitor pode reativar o título a qualquer momento após o cancelamento, inclusive depois das eleições, desde que não esteja dentro do período de fechamento do cadastro para o próximo pleito, que é 150 dias antes da eleição. A próxima eleição será a presidencial, em 2026, com o primeiro turno da eleição previsto para o primeiro domingo de outubro, por determinação da Constituição Federal.

Autoatendimento eleitoral