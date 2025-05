Fraude do INSS: ministro garante devoluções aos aposentados

Ministro Wolney Queiroz participou de evento em Caruaru, no Agreste /Rafael Vieira/DP

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, garantiu, ontem, durante a inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, que nenhum aposentado prejudicado com os descontos irregulares ficará sem ressarcimento. Segundo ele, não há limite de prazo para essa situação ser resolvida porque a qualquer momento a vítima da fraude poderá acessar o Meu INSS e comunicar que não autorizou os descontos.

“Nós já divulgamos todas as medidas legais quanto ao ressarcimento, o estudo já foi colocado ontem e estamos seguindo a orientação do presidente Lula, com autonomia total para gerir” afirmou Wolney.

Quanto ao prazo para ressarcir todas as vítimas dos golpes com o INSS, o ministro disse que o período de 15 dias para as associações comprovarem a autorização e outros 15 para devolver o dinheiro, foi um recorde. “Eu acho que (o prazo) foi um recorde do INSS e da AGU. A gente conseguiu montar essa estrutura para em 15 dias já começar a estar com esse processo. Mas isso é uma coisa que não vai ter um momento para acabar”, esclareceu.

CPI

Questionado sobre a tentativa da oposição de instalar comissões de inquérito no Congresso Nacional, Wolney Queiroz acha que não faz sentido, pois as investigações da Polícia Federal e da Corregedoria Geral da União já estão avançadas. Ele alerta que os trabalhos poderão ser prejudicados, se houver interferência de caráter político. “Essa CPI, do jeito que está solicitada, me parece muito mais aquela disputa política e de narrativas”, disse. O ministro garantiu ainda que as associações envolvidas no golpe foram cortadas do INSS e nãodeverão voltar a firmar convênios.

PDT

A nomeação de Wolney foi contestada pela bancada federal, o que levou os 17 deputados a deixarem a base do Governo Lula. “Na próxima semana eu quero me reunir com a bancada. Vou ver o que posso fazer para que a bancada retorne à base do Governo”, colocou. (Blog Dantas Barreto)