A tradicional Feira Japonesa do Recife chega à sua 30ª edição em 2026. Com acesso gratuito, a expectativa da organização é receber cerca de 40 mil pessoas nos dois dias do evento, que encerra neste domingo, Nesta edição, a feira contou, pela primeira vez em três décadas, com a presença do embaixador do Japão, Yasushi Noguchi.



Durante a abertura oficial, o embaixador destacou o entusiasmo com a receptividade pernambucana e ressaltou o potencial de cooperação entre o Japão e o estado. Em sua primeira visita ao Recife, Naguchi mencionou reuniões com o governo estadual e o impacto de empresas japonesas que já operam em Pernambuco.

"Fico muito feliz observando essa popularidade da cultura japonesa aqui. O Japão e o Brasil são muito amigos, temos uma história de mais de 130 anos de relações diplomáticas e celebraremos, em 2028, os 120 anos da imigração japonesa", afirmou o embaixador, prometendo retornar à capital pernambucana em breve.Presidente da Associação Nordeste de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão (Anbej), entidade organizadora do evento, Wendes Oliveira celebrou a presença inédita do embi e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica). Na ocasião, ele destacou projetos conjuntos que fortalecem o estado, como a Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis, que já abrange mais de 30 cidades, e o potencial econômico de polos como Petrolina e no Agreste do estado.Para o coordenador da feira, Pedro Figueiredo, o segredo da longevidade do evento está na união comunitária e no caráter democrático da festa. "É uma feira preparada durante o ano inteiro para conectar a cultura japonesa à cultura pernambucana. Colocar de 40 a 50 mil pessoas na rua, de forma livre, acessível e gratuita, só é possível porque todos esses agentes se unem", salientou.As três décadas de existência da Feira Japonesa do Recife representa uma história de resistência, iniciada por Zélia de Faria, idealizadora da iniciativa. Atualmente com 86 anos, Zélia relembrou, em entrevista ao Diario de Pernambuco, que a ideia nasceu da feira nasceu a partir de uma conversa despretensiosa na sede da Anbej com a então presidente da entidade, Vânia.Na época, Zélia fazia um curso de organização de eventos no Senac e precisava de um trabalho final prático. O projeto da feira saiu do papel com a ajuda de colaboradores locais. À reportagem, ela relembra que maior barreira era a falta de insumos no Nordeste. Sem lojas especializadas de artigos japoneses no Recife, os organizadores precisavam viajar a São Paulo para comprar produtos autênticos. "A gente dizia que o preço da passagem não entrava na conta, levávamos como um gasto pessoal para poder valorizar a feira", recorda Zélia, que esteve à frente da coordenação durante os primeiros dez anos, mas continua ativa na iniciativa. "O Recife tomou gosto. Acho que a feira vai continuar por muitos anos, agora sempre com essa presença mais forte do anime, por causa do entusiasmo da juventude", complementou.

Rafaela Tamires, 15 anos, na Feira Japonesa no Recife (crédito: Sandy James/DP Foto)

A paixão por animes e magas impulsionam a aproximação dos jovens com a cultura japonesa. A faixa etária, inclusive, é um dos principais frequentadores da feira.

Rafaela Tamires, de 15 anos, frequenta o evento desde 2924 e chamou atenção ao circular pela feira caracterizada como uma personagem do jogo Genshin Impact, "Ela é uma das minhas personagens favoritas, eu esperava por ela no jogo desde 2021 e encontrei a oportunidade este ano para usar a fantasia", explicou Rafaela, que descobriu o universo japonês através de animes como Naruto e Tokyo Revengers.

Para ela, uma das principais motivação para participar do evento é poder comprar itens temáticos e interagir com outros fãs.

Tamires Araújo, de 27 anos, na Feira Japonesa no Recife (crédito: Sandy James/DP Foto)

Já a estudante Tatiane Araújo, de 27 anos, prestigia pela primeira vez a feira. Influenciada por amigos a assistir animes, ela chegou por volta das 11h atraída principalmente pela literatura japonesa. "O que mais gostei até agora foram os mangás", contou.