Isso significa que, em média, foram registrados 5,8 mil casos de alcoolemia por ano, 483 por mês e 16 por dia.

Quase 87 mil registros de motoristas que pegaram o volante depois de ingerir bebidas alcoólicas foram feitos pela Operação Lei Seca em Pernambuco , que completa 15 anos no domingo (29).

Criada em 2011, a operação Lei Seca em Pernambuco tem como meta não só punir. A ação busca a educação de motoristas.

Nesses 15 anos, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), foram mais de 4,5 milhões de pessoas abordadas no estado, 323 mil multas aplicadas e 70 mil veículos removidos.

Atualmente, uma das preocupações da operação é com os casos de sinistros de trânsito envolvendo motos.

Por isso, o Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (CEPAM) integra as equipes da Lei Seca no estado.

Pernambuco tem, hoje, mais motos do que carros. São 1.571.127 motocicletas e 1.541.024 automóveis.

Em 2025, foram 37.916 vítimas em sinistros com moto e 1.073 mortes.

Coordenador da operação, tenente-coronel PM Hugo Alexandre destaca que a importância das blitze é evitar mortes provocadas por sinistros de trânsito.

A Lei Seca mapeia onde, quando e como acontecem os sinistros mais graves no estado.

Antes do início das ações, Pernambuco tinha cerca de 2.100 mortes por ano em sinistros de transporte. Esse número caiu para 1.513 em 2021.

A educação é parte integrante e, na OLS, de uma forma muito verdadeira. As equipes pedagógicas são formadas por pessoas com deficiência, cadeirantes e e quem precisa usar muletas, vítimas de sinistros de trânsito.

As equipes vão para bares, escolas, empresas, universidades, onde conversam e oferecem o teste preventivo do etilômetro antes da pessoa dirigir. E sempre deixam um recado que ninguém esquece: a conduta no trânsito tem consequência para você e para outras pessoas.

As ações são reforçadas em períodos de festas, como carnaval, São João e festivais e eventos culturais.