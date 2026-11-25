O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (24), o aviso vermelho de grande perigo para as condições climáticas de algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As tempestades que assolam a Região Sul do país ganharam mais força desde o final da última semana. De acordo com o relatório mais recente divulgado pela Defesa Civil, no estado do Paraná, as fortes chuvas já deixaram seis pessoas mortas e 10.837 diretamente impactadas .

Morador lamenta danos sofridos com as chuvas

Pernambucano, o militar Miguel tem 26 anos e mora desde janeiro no município de Palmas, localizado no sul do Paraná. Ao Diario de Pernambuco, ele relatou que, quando chegou à cidade, o clima era quente, seco e não costumava chover tanto.

Segundo Miguel, as tempestades surpreenderam os moradores, que precisaram correr para se proteger dos impactos causados.

“Do nada, foi uma tempestade muito maior do que a gente esperava. E aí, acabou prejudicando o pessoal. Teve dano na cidade inteira. A gente correu para comprar lona, mas não tinha mais lona nenhuma na cidade. Nem bombeiro, nem defesa civil, nem as lojas. Tinha tudo acabado. Realmente, bateu muito forte. Daqui da cidade, todo mundo foi afetado”, afirma.

Miguel teve parte da estrutura de sua casa comprometida pelas tempestades. “Na verdade, foi a parte da frente toda do telhado. Pegou o meu terraço todo, e um pedaço da sala e do quarto também quebraram. O chapéu da chaminé e o da churrasqueira também foram levados”, diz o pernambucano.

Até o momento, a Defesa Civil contabiliza oficialmente um total de 2.454 moradores desalojados e 242 desabrigados, além de 1.655 imóveis danificados e 13 casas destruídas.

Em Palmas, o militar afirma que cerca de 1.500 pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pelas tempestades. “Foi realmente bastante forte", conclui.

Simepar alerta para chuvas intensas

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda é de instabilidade. O órgão alerta para chuvas mais intensas, principalmente na metade Oeste do estado.