Criada após campanha que arrecadou cinco caminhões de colchões para famílias da Mata Sul de Pernambuco atingidas pelas enchentes em 2010 , a Rede Muda Mundo foi uma das seis ONGs do estado que foram premiadas pela Certificadora Social, organização brasileira que avalia, certifica e reconhece iniciativas, instituições e profissionais ligados ao impacto social e à cultura de doação.

Foi promovendo qualificações profissionais e fortalecendo outras iniciativas ao longo de 16 anos, que a Rede Muda Mundo, sediada no Recife, se consolidou dentro do cenário de ações sociais em Pernambuco e conseguiu, pela primeira vez, ser reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em premiação que aconteceu nesta segunda-feira (23), em São Paulo.

Segundo dados da Rede Muda Mundo, cerca de 24 milhões de pessoas já foram alcançadas pelas ações e mobilizações sociais promovidas pelas iniciativas Transforma Brasil, Escola Zero e Casa Zero, desenvolvidas entre 2010 e 2025.

De acordo com a ONG, a iniciativa Casa Zero oferece cursos gratuitos em áreas como gastronomia, beleza, artesanato e pintura imobiliária, tendo como média de 3,5 mil pessoas qualificadas por ano. Além dos cursos, a ação organiza feiras em que os participantes podem testar produtos, encontrar clientes e vender diretamente ao público.

Já a iniciativa Escola Zero atende pessoas que conduzem projetos comunitários que precisam de apoio para organizar as contas, planejar atividades, captar recursos ou prestar contas aos parceiros.

Além das ações diretas com o público, a Rede Muda Mundo também faz a intermediação, por meio da plataforma Transforma Brasil, para que voluntários possam encontrar organizações que estão precisando de ajuda. Na plataforma, as instituições divulgam as oportunidades e informam de que tipo de apoio precisam.

Além dessa funcionalidade, o Transforma Brasil também atua em situações de emergências, como nas enchentes de 2024, em que o governo do Rio Grande do Sul firmou uma parceria com o Transforma Brasil para recrutar e organizar voluntários.

Justamente por conta dessa atuação, que a Rede Muda Mundo assinou, no ano passado, protocolos de interesse com os governos de São Paulo e da Paraíba para discutir a implantação da metodologia da Casa Zero nesses estados.

Segundo a ONG, as articulações fazem parte da estratégia de expansão da organização, que busca estabelecer parcerias para levar suas iniciativas a outras cidades.

"A gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Por isso, queremos aproveitar esse reconhecimento para fortalecer as parcerias, chegar a mais pessoas e criar novas oportunidades de formação, trabalho e renda. O nosso compromisso é continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, começando pelo Recife e chegando cada vez mais longe”, destacou o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.