Pernambuco terá 15 CEUs para dar acesso à cultura e esportes

O Estado de Pernambuco terá 15 Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) para incentivar o desenvolvimento cultural e do esporte, além de garantir acesso às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O anúncio aconteceu, nesta quinta-feira (30), no Palácio do Campo das Princesas com a presença representantes dos municípios que tiveram as propostas aprovadas. Cada unidade é orçada em R$ 2,032 milhões e as entregas estão previstas para abril de 2026.

O projeto foi idealizado pelo Ministério da Cultura, que entra com R$ 1,99 milhão. A contrapartida do Governo Estadual é de R$ 81 mil e a obra de construção. As prefeituras doam os terrenos e ficarão responsáveis pela administração dos espaços.

Raquel Lyra ressaltou a importância dos investimentos na área da cultura e garantiu entregar os 15 CEUsno prazo de cinco meses. “São investimentos importantes na área da cultura em 15 cidades pernambucanas, que vão da Região Metroropolitana até o Vale do São Francisco. Essas cidades receberão um equipamento financiado pelo Governo Federal em parceria com Governo do Estado. Nós vamos construir, garantir a contrapartida e entregar aos municípios. Pernambuco é o primeiro estado do Brasil que num lote só coloca as 15 CEUs para serem realizadas as obras num prazo de cinco meses”, ressaltou a governadora.

O Ministério da Cultura foi representado pelo secretário executivo Cassius Antônio, que destacou a importância da ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipais. “O CEU representa a cristalização do pacto federativo e como as políticas públicas devem ser gestadas”, salientou.

As cidades contempladas em Pernambuco são: Abreu e Lima, Araçoiaba, Moreno, Glória do Goitá, Condado, Tracunhaém, Xexéu, Sirinhaém, São Benedito do Sul, Belém de Maria, Frei Miguelinho, Passira, Santa Cruz do Capibaribe, Agrestina, Bonito, Ibirajuba, Tacaimbó, Bom Conselho, Caetés, Itaiba, Paranatama e Tupanatinga.

O Núcleo Básico possui biblioteca, incubadora cultural/coworking, sala multiuso, estúdio de gravação, canto da leitura, banheiros, administração e uma cantina comunitária.

Os Módulos Eletivos podem ser adicionados com recursos de emendas, orçamentos locais ou aportes federais de acordo com a necessidade e disponibilidade. O cardápio engloba: ateliê de artes, sala de dança e práticas circenses, fablab, cozinha comunitária, cineteatro, quadra policultural e/ou parque infantil.