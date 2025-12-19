° / °
Pentágono diz ter atacado mais de 70 alvos em operação contra EI na Síria

Trump descreve a ofensiva como uma "represália muito séria" ao ataque do Estado Islâmico que matou três americanos

AFP

Publicado: 19/12/2025 às 22:30

Vista aérea do Pentágono/Daniel SLIM / AFP

Aviões de combate e artilharia dos Estados Unidos atacaram mais de 70 alvos no centro da Síria nesta sexta-feira (19), informou o Pentágono, no âmbito de uma importante operação militar contra o grupo Estado Islâmico (EI).

O presidente Donald Trump descreveu a ofensiva como uma "represália muito séria" por um atentado recente que matou três americanos no país árabe.

“Vamos seguir perseguindo implacavelmente os terroristas que buscam causar danos aos americanos e aos nossos parceiros em toda a região”, disse o almirante Brad Cooper em comunicado.

