Papa Leão 14 é considerado pela Vogue uma das personalidades mais bem vestidas do ano

Papa Leão 14 no anúncio oficial no Vaticano (Alberto Pizzoli/AFP)

O papa Leão 14 figura na lista das 55 personalidades mais bem vestidas de 2025, segundo lista elaborada pela revista americana Vogue.

A publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor, mas manteve seu alfaiate e "perpetuou o legado papal de belas vestes litúrgicas".

A revista ainda aponta como melhor traje uma capa de cetim usada na primeira aparição como papa. "Capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada".

Na avaliação dos especialistas da Vogue, o pontífice tem se "esforçando para modernizar a imagem da Igreja", com destaque para o encontro com astros do cinema ao Vaticano, como Monica Bellucci e Cate Blanchett.