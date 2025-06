Vôlei: Brasil vence Eslovênia e se despede do Maracanãzinho

No último jogo da primeira semana da Liga das Nações, o Brasil venceu a Eslovênia, até então invicta, por 3 sets a 0, e se despediu do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com parciais de 25-19, 29-27 e 25-19, a equipe chegou à terceira vitória em quatro jogos disputados e vai para a terceiro com nove pontos, apenas atrás de Polônia e Japão. O destaque da partida foi o central Judson e o ponteiro Honorato, com 13 pontos cada. No último jogo da primeira semana da Liga das Nações, o Brasil venceu a Eslovênia, até então invicta, por 3 sets a 0, e se despediu do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com parciais de 25-19, 29-27 e 25-19, a equipe chegou à terceira vitória em quatro jogos disputados e vai para a terceiro com nove pontos, apenas atrás de Polônia e Japão. O destaque da partida foi o central Judson e o ponteiro Honorato, com 13 pontos cada.

[SAIBAMAIS]O Brasil começou a partida com o pé direito. Com parcial de 25 x 19, a Seleção Brasileira abriu o caminho para o jogo que terminaria com vitória. O destaque foi o central Judson, com seis pontos, sendo dois deles de saque.

A Seleção Brasileira volta às quadras no dia 25/6 contra o Canadá, atual 11º colocado, nos Estados Unidos. Vale ressaltar que na Liga das Nações as equipes jogam três semanas de fase preliminar e que a cada rodada as sedes mudam. Já na fase final, o local será único e a escolhida da vez foi a China.