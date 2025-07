Conheça as estrelas da seleção brasileira na Liga das Nações Feminina de Vôlei

[SAIBAMAIS]Na primeira semana de competição, o Brasil também enfrentará Itália, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. A segunda fase será realizada na Turquia, entre os dias 18 e 22 de junho, e a última etapa da fase de grupos ocorrerá no Japão, de 9 a 13 de julho. A fase final será disputada em Lodz, na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho.





Para a competição, o técnico José Roberto Guimarães convocou uma lista longa com 30 jogadoras. A cada semana de jogos, serão escolhidas 14 atletas para formar o grupo que entrará em quadra, desde que estejam incluídas nessa lista inicial.





A convocação manteve parte da base que garantiu o bronze em Paris, com destaque para Gabi Guimarães, estrela do Conegliano, da Itália; Macris, do Dentil/Praia Clube; e Ana Cristina, do Fenerbahçe, da Turquia. A notícia positiva será o retorno da central Júlia Kudiess, do Gerdau Minas, recuperada de lesão. Jovens como Aline Segato, de 19 anos, se destacam na renovação do elenco.





No entanto, nomes importantes ficaram de fora, como Thaísa, que se aposentou da seleção, e a líbero Nyeme, que está no final da gravidez. Além delas, Lorenne, Carol e Nathália também não foram chamadas.





Confira as principais estrelas da seleção:





GABI GUIMARÃES





Aos 31 anos, a ponteira Gabi Guimarães é a capitã da seleção. Ela tem no currículo medalhas de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, além do vice-campeonato mundial em 2022. Atualmente está no Conegliano, da Itália, e já atuou por Rexona, Minas e VakifBank, da Turquia.





Gabi foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo na temporada passada pela Federação Internacional de Voleibol, ficando atrás apenas da italiana Paola Egonu, oposta do Milano e da seleção da Itália.





A capitã está fora das primeiras partidas da competição, se recuperando de desgaste físico e só se juntará à equipe na segunda semana da Liga das Nações, na Turquia, entre 18 e 22 de junho.





ANA CRISTINA





Ana Cristina, 21 anos, é uma das maiores revelações do vôlei brasileiro. Ponteira e oposta, ela defende o Fenerbahçe Opet, da Turquia, desde 2021. Pela seleção brasileira, conquistou a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024, onde foi destaque em pontuação e saque.





No clube, venceu três vezes o Campeonato Turo, além da Copa e Supercopa da Turquia. Entre seus prêmios individuais está o de melhor oposta no Campeonato Turco na temporada 2023 a 2024.





MACRIS CARNEIRO





Com 36 anos e muita liderança, Macris será capitã na ausência de Gabi e continua sendo uma das principais levantadoras do vôlei brasileiro e atuando pelo Dentil/Praia Clube. Ela foi peça importante do Brasil na conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e do bronze em Paris 2024.





Macris acumula prêmios individuais importantes, como Melhor Levantadora da Superliga Brasileira em diversas temporadas, MVP da Superliga 2018-19 e 2021-22, Melhor Levantadora do Campeonato Sul-Americano de Clubes e da Liga das Nações.





"Estou muito feliz e honrada pela oportunidade de estar aqui na seleção brasileira e de ser a capitã nesta fase da Liga das Nações", comemorou Macris.





JÚLIA BERGMANN





Aos 24 anos, a ponteira Júlia Bergmann é medalhista de bronze em Paris 2024 e de prata na Liga das Nações de 2022, em Ancara, na Turquia. Ela atua pelo Türk Hava Yollari, da Turquia.





Nascida em Munique, Bergmann poderia ter optado pela seleção alemã, mas preferiu defender o país da mãe. Ela estreou pelo Brasil na Liga das Nações em 2019.





JÚLIA KUDIESS





A central Júlia Kudiess, de 22 anos, joga pelo Gerdau Minas e é uma das principais promessas do vôlei brasileiro. Apesar da juventude, já conquistou três títulos da Superliga e duas Copas do Brasil.





Júlia foi desfalque da seleção brasileira após uma lesão grave no joelho em 2024 que a afastou da Olimpíada, mas já está recuperada e foi novamente convocada para a equipe em 2025.

A seleção brasileira feminina de vôlei está de volta às quadras após conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A estreia na Liga das Nações de Vôlei será nesta quarta-feira, no Maracanãzinho, no Rio, contra a Checa. O Brasil nunca venceu a competição.