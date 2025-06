Seleção Brasileira planeja amistosos antes da Copa do Mundo; confira

Brasil tem mais duas partidas a disputar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas deve jogar mais antes do início do Mundial

A CBF planeja ao menos quatro amistosos até o início do torneio. Duas dessas partidas seriam disputadas em outubro deste ano, contra seleções asiáticas, sendo Japão e Coréia do Sul os prováveis adversários. Para março do ano que vem, a ideia é medir forças contra seleções europeias, para um teste mais rigoroso na preparação para o Mundial.





É esperado também que outros dois jogos sejam disputados pouco tempo antes da Copa, assim como na última edição da Copa, em 2022, quando enfrentou Tunísia, Japão e Gana. Todos estes confrontos devem ser disputados na Europa.

Com a vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ainda possui mais dois compromissos pelas Eliminatórias. Os duelos, contra Chile e Bolívia, estão previstos para setembro. No entanto, o Brasil ainda deve disputar partidas amistosas antes do início da Copa, que terá início no dia 11 de junho de 2026.