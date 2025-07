Seleção: Ancelotti faz 1° treino com elenco completo e testa equipe

Ancelotti esboçou time sem goleiro no primeiro treino com o elenco completo da Seleção Brasileira, antes de duelo contra o Equador





A formação colocada em campo por Ancelotti contou com 11 jogadores de linha e nenhum goleiro. No entanto, chama a atenção que a linha defensiva foi armada com cinco jogadores.





Foram ao gramado: Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.





Apesar do esboço, ainda não é possível saber qual o esquema tático que Ancelotti utilizará no duelo contra o Equador nesta quinta-feira (5/6). No entanto, com o teste realizado, há a possibilidade de a Seleção ter em campo um sistema com apenas dois atacantes, e não três, como era o habitual.

O técnico Carlo Ancelotti comandou, nesta terça-feira (3/6), o seu primeiro treino com o elenco completo da Seleção Brasileira. O treinador mandou a campo todos os 25 convocados e deu pistas de como pode ser o time titular do Brasil diante do Equador.