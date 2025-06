Raphinha vê seleção longe do ideal e diz não se arrepender de frase sobre porrada na Argentina

Um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, Raphinha foi o convidado da semana do programa Conversa com Bial, da TV Globo. O atacante falou sobre o momento da seleção brasileira, que garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026 após a vitória sobre o Paraguai, a primeira sobre o comando do técnico Carlo Ancelotti. Para o atleta, apesar do objetivo alcançado, o time ainda precisa evoluir para a disputa do Mundial.