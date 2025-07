Gafe antes da partida entre Equador e Brasil viraliza nas redes; veja

[SAIBAMAIS]No símbolo apresentado antes do início do jogo, as estrelas colocadas no círculo azul da bandeira nacional apareceram de forma incorreta. A situação virou tema entre os torcedores que acompanhavam o compromisso.

Com a bola rolando, o Brasil ficou no empate sem gols com o Equador. Com o resultado, a equipe brasileira segue na 4ª colocação com 22 pontos. Os equatorianos permanecem na 2ª colocação com 24.





Antes mesmo do juiz apitar, uma gafe chamou a atenção dos internautas que acompanhavam a partida entre a Seleção Brasileira e o Equador, na noite essa quinta-feira (5/6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Durante a execução do hino nacional, um erro na bandeira do Brasil repercutiu nas redes sociais.