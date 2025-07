Beto Lago: 'Uma vitória e um bom futebol como presente para Carlos Ancelotti'

Presente especial

Cresce a expectativa para duelo contra o Paraguai, na NEO Química Arena, pelas Eliminatórias. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, teve um tempo a mais para trabalhar estratégias desde seu breve período anterior, que culminou em uma defesa significativamente mais sólida no confronto contra o Equador. Para o jogo contra os paraguaios, especula-se mudanças na linha ofensiva. Ancelotti deve optar por manter Vini Júnior, substituindo Richarlison por Matheus Cunha e trazendo Raphinha de volta após suspensão, em detrimento de Estevão.

[SAIBAMAIS]Ninguém questiona que a Seleção pode trazer novidades sob a batuta de Ancelotti. Sua experiência pode ser a chave para implementar um modelo de jogo eficaz, mesmo que gradualmente. Ontem, durante a coletiva, Ancelotti abordou as novas ferramentas para mudar o ambiente da Canarinha e falou sobre as incertezas que a equipe enfrentou, expressando uma vontade de transformar o clima que cerca a nossa Seleção. Importante notar que a força de seu nome, maior do que qualquer atleta em campo, deverá ajudar a aliviar a pressão sobre os jogadores – especialmente em São Paulo, uma das praças mais exigentes para a Seleção. O Brasil enfrentará uma equipe paraguaia que vem se destacando nas Eliminatórias, após uma vitória sobre o Uruguai, e que chegará determinada a somar pontos. Conquistar a torcida será um passo decisivo para Ancelotti, que também celebra seu 66º aniversário hoje. Os jogadores certamente farão o possível para proporcionar ao técnico um presente memorável neste dia especial.

Hora de corrigir o rumo

Este placar negativo sobre o Ferroviário precisa ser encarado como uma correção de rumo do Santa Cruz. Se existe salto alto, serviu para recalibrar o ambiente. Se foi acomodação, acabou sendo a hora exata para colocar nos trilhos. E serve, inclusive, para a diretoria e investidores. A chegada dos investidores foi crucial, mas um enfoque maior em ações concretas, ao invés de excessiva promoção, poderia ser mais eficaz. Fotos, vídeos e tudo aquilo parecia um trabalho para popstar. Afinal, menos é mais. Sempre.

Inscrições na Copa do Nordeste

Com o fechamento das inscrições de jogadores na Copa do Nordeste no dia 6 de junho, qualquer movimentação para dispensar atletas – uma possibilidade discutida na imprensa – exigirá bastante do técnico Daniel Paulista para montar a equipe visando o confronto contra o Ceará, nas quartas de final. A situação é ainda mais delicada considerando a possibilidade de a CBF antecipar os jogos durante a Copa do Mundo de Clubes. Se essa antecipação ocorrer, a entidade deveria permitir que os clubes inscrevessem novos jogadores.

No Conselho do Sport

Hoje à noite, estarei presente a partir das 19h na reunião do Conselho Deliberativo do Sport, onde irei abordar o lançamento do meu livro "Sport, Uma Razão Para Viver". O evento ocorrerá no dia 17, às 18h, na Boi & Brasa Churrascaria. Será um evento que espero contar com a presença de todos os amigos e torcedores.