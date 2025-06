Beto Lago: 'Ancelotti trouxe um sopro de esperança aos torcedores'

Os dois primeiros jogos sob a batuta do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira trouxeram um sopro esperança aos torcedores. A expectativa gira em torno da capacidade do treinador italiano de resgatar o futebol eficiente que a Canarinha tanto necessita. Embora as partidas contra Equador e Paraguai não tenham sido os testes definitivos que todos aguardam, a preocupação em relação aos outros 14 jogos das Eliminatórias é palpável. A sombra da possibilidade de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026 paira sobre a seleção, especialmente com seis países já garantidos e um sétimo lutando em uma repescagem. Ancelotti tomou medidas urgentes para corrigir o sistema defensivo, que havia mostrado fragilidade, sofrendo 16 gols durante o torneio continental. Com novas peças, como Alexsandro na zaga e Casemiro como volante, o treinador alterou a postura do time em campo. Os laterais passaram a desempenhar um papel crucial, contribuindo para uma marcação mais alta e incentivando a pressão nos zagueiros adversários – uma estratégia para recuperar a posse da bola mais próximas ao gol do rival. [SAIBAMAIS]O Brasil trouxe intensidade, tanto com a bola quanto sem ela. No entanto, a equipe enfrenta desafios na criação ofensiva. Apesar disso, os atacantes, como Matheus Cunha, que se destacou por sua disposição em marcar e contribuir defensivamente, e Vini Jr., que vem em ascensão, mostram que há talento à disposição. Com apenas quatro treinos e muitas conversas, um novo Brasil começa a se desenhar. As expectativas se elevam para os dois últimos jogos das Eliminatórias, onde esperamos mais inovações de Ancelotti e a tão esperada organização da casa verde-amarela.





Sem aproveitar a janela

Na janela curta de contratações, o Náutico não conseguiu aproveitar as oportunidades como esperavam os torcedores. A equipe do técnico Hélio dos Anjos trouxe apenas dois reforços, e a sensação é que é preciso muito mais para fortalecer o time. Com o próximo período de contratações ainda distante, o Timbu enfrentará três partidas com os jogadores atualmente disponíveis, dificultando a previsão de uma vaga no G8 do Brasileiro da Série C.





Novas estruturas no Conselho

Durante a reunião do Conselho do Sport, na última terça-feira, foi aprovada a criação de várias comissões designadas para acompanhar o clube em seu processo de transformação em uma SAF. As novas comissões são Relacionamento com os Sócios, Administrativa e Patrimonial, Marketing e Inovação, Acompanhamento de Projetos Especiais, Esportes Olímpicos e Amadores, e é claro, Futebol.





Entusiasmo da torcida

A primeira entrevista de Daniel Paulista, agora de volta ao comando do Sport, deixou os torcedores empolgados. Com uma postura objetiva e sincera, que é exatamente o que a torcida espera, prometeu engajar o público. Agora, resta saber como será sua abordagem nas primeiras decisões: Daniel fará alterações no elenco antes do retorno das férias ou aguardará para conhecer melhor o grupo?