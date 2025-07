Aniversariante, Carlo Ancelotti completa 66 anos em estreia no Brasil

Treinador italiano comandará sua primeira partida no país após assumir a Seleção Brasileira diante do Paraguai

E o principal objetivo do treinador é a primeira vitória como novo técnico do Brasil. Um triunfo pode confirmar a vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Durante sua entrevista coletiva, nessa segunda-feira(9/5), o italiano destacou sobre a possibilidade.





“É o melhor presente que eu poderia ter amanhã. Não há presente melhor do que ganhar o jogo“, destacou.





Em 4º lugar na classificação, a Seleção Brasileira precisa derrotar o Paraguai, que ocupa o 3º lugar, e precisa torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, em Montevidéu, para confirmar a vaga na Copa.

O duelo entre Brasil e Paraguai, nesta terça-feira (10/6), na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, terá um gosto especial para Carlo Ancelotti. Além de ser o primeiro compromisso em território brasileiro sob o comando da Seleção, o treinador italiano celebra seu 66º aniversário.