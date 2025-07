Ancelotti esconde escalação, mas garante volta de Raphinha: 'Um dos melhores no momento'

Raphinha cumpriu suspensão no empate sem gols com o Equador e não foi a campo em Guayaquil

Por Marcos Antomil e Rodrigo Sampaio





Dezenas de jornalistas compareceram à entrevista coletiva de Carlo Ancelotti na sala de imprensa da Neo Química Arena nesta segunda-feira. Boa parte tentou arrancar do italiano a escalação para a partida com o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O italiano desconversou, mas admitiu que Raphinha está de volta ao time titular.





"A volta de Raphinha é uma boa notícia para nós. Ele é um dos melhores jogadores do futebol no momento. A presença dele será muito importante para ajudar na nossa classificação", analisou Ancelotti.





Raphinha cumpriu suspensão no empate sem gols com o Equador e não foi a campo em Guayaquil. No ataque, Ancelotti escalou Estêvão aberto pela direita e Richarlison como centroavante. A tendência é de que um dos dois seja sacado para a entrada do atacante do Barcelona.





"Raphinha é muito móvel e será muito importante para desbloquear a partida de amanhã (terça-feira)", destacou Ancelotti, que fez questão de elogiar o adversário. "O Paraguai vem jogando bem, mas, nos últimos treinos, preparei bem a partida. Os jogadores estão bem e temos todas as ferramentas para fazer um bom jogo."





Outro jogador citado na coletiva foi Gerson. O meia do Flamengo, titular da seleção brasileira, vem sendo especulado no futebol da Rússia após a disputa do Mundial de Clubes. Ancelotti disse que conversou com o atleta nos últimos treinos, mas disse que uma eventual mudança de cenário não irá afetar em sua escolha.





"Falei com ele (Gerson), mas é uma decisão que não afeta quando a gente pensar no Mundial. É claro que há campeonatos mais exigentes, mas vamos observar a condição de cada jogador antes da Copa", disse. "O futebol é global. Não há muita diferença do jogador que atua no Brasil ou em outro lugar."





A entrevista foi realizada sem tradutor, mas em alguns momentos o italiano precisou recorrer à ajuda da assessoria de imprensa da seleção para entender o que estava sendo perguntado pelos jornalistas. Em momento de descontração, Ancelotti fez questão de destacar que está se esforçando para entender o idioma do País. "Fico chateado que precisam traduzir. Tentarei aprender o português."





O Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena, casa do Corinthians na capital paulista. A seleção ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias da Copa com 22 pontos. Em caso de derrota da Venezuela, que enfrenta o Uruguai fora de casa, o resultado positivo em São Paulo garante matematicamente o Brasil no Mundial de 2026.